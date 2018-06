Aitäh Ossinovski ja alkoholiaktsiis? Saku teenis kümne aasta suurima kasumi

Eesti üks suuremaid õlletootjaid suutis möödunud aasta lõpuks jõuda pea 4,8 miljoniga kasumisse. See on ettevõtte viimase 10 aasta parim tulemus. Võrdluseks, tunamullu teenis firma 2,5 miljonit kasumit.

Ka õlletootja käive kasvas eelmisel aastal 1,2 protsendi võrra 61,7 miljoni euroni. Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms ütles, et kõige enam mõjutasid aasta majandustulemusi kokkuhoiuprogrammid, mille arvelt säästeti üle 1,5 miljoni euro.

Mullu vähendas ettevõte ka tööjõukulusid ning töötajate arvu, aasta keskmine töötajate arv langes 40 inimese võrra 290 inimesele. «Oleme püüdnud hoida oma inimesi ning kus vähegi võimalik, korrigeerinud töötajate arvu uutest värbamistest loobumise ja tööülesannete ümberjagamisega, samuti hooajatööliste arvelt,» selgitas Härms, lisades, et kõik ettevõtte sisemised kokkuhoiu-ressursid on nüüdseks ära kasutatud.

Ligi kolmandik Saku Õlletehase kohalikust müügist siirdus 2017. aastal Läti piirile ning seni Saku toodangut väärtustanud Soome tarbijad on lõpetamas Eesti külastamist ja siinse toodangu tarbimist. «Otsime küll aktiivselt ekspordivõimalusi – seda nii juba olemasolevatel kui ka uutel turgudel – kuid on selge, et kogu kodumaise turu langust selliselt ära katta pole võimalik,» märkis Härms.