Hiina sõnul on nad täitnud kõik WTO-le antud lubadused

Valges raamatus pealkirjaga «Hiina ja Maailma Kaubandusorganisatsioon» toodi välja reformid, mida Peking on ellu viinud alates organisatsiooniga liitumisest. «Ei ole ainsatki WTO liiget, kes oleks majanduslikult kaotanud Hiina liikmelisusest, sellist olukorda lihtsalt ei ole,» ütles Hiina kaubanduse aseminister Wang Shouwen pressikonverentsil.

Hiinaga kaubandusriius olev USA president Donald Trump on öelnud, et Ühendriigid eksisid lubades Hiinal WTO-ga liituda ning on süüdistanud Pekingit reformide puudulikus elluviimises

Wang rääkis aga, et Hiina on kõik lubatud reformilubadused alates liitumisest täitnud ning lisas, et kui mõni riik sellega nõus ei ole «võib see WTO-le kaebuse esitada». Ta märkis veel, et Hiina on selle aja vältel olnud silmitsi vaid 41 kaubandusvaidlusega.

Kriitikute sõnul on Hiina vaid edukalt hirmutanud riike ja ettevõtteid kaebusi mitte esitama. «Absoluutselt kõige tehnilisemas mõttes võib öelda, et nad on oma kohustusi täitnud, aga reaalselt, ei,» ütles Shenzheni HSBC ärikooli majandusprofessor Christopher Balding.