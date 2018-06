Õppejõud annab kolm soovitust, kuidas makse optimeerides rohkem raha teenida

«Tuleb aru saada, et riik ongi loonud maksuerandid selleks, et neid kasutataks. Maksude optimeerimine on intelligentse kodaniku normaalne tegevus. Maksude mittemaksmine on kuritegu, aga maksude maksmine, kui seda vaja ei ole, pole just kõige targem käitumine,» ütles Kull.

Õppejõu sõnul on kolm vähekasutatud maksuoptimeerimise viisi seotud hariduse, tervise ja osalusega ettevõttes. «Kui inimene saab raha palgana, siis sellest, mis tööandja välja maksab, saab inimene keskmise palga juures kätte ainult umbes 60 protsenti. Sotsiaal- ja tulumaks söövad väga suure osa ära. On aga mõned vähetuntud ja riigi poolt täiesti soositud viisid, kuidas osalt sissetulekust sotsiaal- ja tulumaksu mitte maksta,» ütles Kull.

«Esimene võimalus on see, et tööandja maksab töötaja tööga seotud hariduse eest. Näiteks müügiesindaja läheb töö kõrvalt õppima turundust või meeskonna juht hakkab tegema MBA-kraadi. Kuna maksudena säästetav osa on nii suur, on täiesti võimalik, et samal ajal tööandja maksab välja vähem, kui muidu, ja töötaja saab tema eest makstud õppemaksu näol rohkem, kui muidu. Esmapilgul võimatu olukord - tööandja maksab vähem, töötaja saab rohkem. Aga selline võimalus on Eesti maksusüsteemis olemas. Kahjuks seda eriti ei teata ja ei osata kasutada,» ütles ekspert.

Teine võimalus on õppejõu sõnul töötaja spordikulude katmine tööandja poolt. «Näiteks spordiklubi igakuine liikmemaks või suurte jooksu- või suusavõistluste osavõtutasud. Selle võimaluse info juba veidi levib ja sporditoetuse haldamiseks pakutakse mugavaid IT-lahendusi. Siin kehtib küll piirang 100 eurot kvartalis. Aga igal juhul on nutikam küsida tööandjalt spordikulude katmist kui sama palju palka juurde. Riik sellisel juhul 40% vahelt ei võta,» soovitas Kull.