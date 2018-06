Simson: tasuta bussisüsteemiga mitteliitunud saavad otsust muuta

Neljas maakonnas tasuta sõitu ei rakendu – Lääne-Virumaal, Harjumaal, Raplamaal, Pärnumaal – kuid ka need maakonnad saavad oma otsust muuta, kui peavad seda sobilikuks, ütles Simson valitsuse pressikonverentsil.

Sõit on vaja registreerida, et liiniveo korraldajad saaksid bussiliini käigushoidmise vajalikkuse hindamiseks statistikat liinil reisijate arvu kohta. Ühiskaardi saab soetada 2 euroga kas bussist või muudest müügipunkidest. Ühiskaarti ei pea isikustama ning see kehtib kõigis nulleurose pileti üle võtnud maakondades.