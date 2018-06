Viljandi linn ostab miljonite eest koolimajad RKAS-ilt tagasi

Jakobsoni kooli maja kasutamise eest maksab linn ühes kuus 13 200 eurot ning Kesklinna kooli maja ees 6000 eurot. See summa sisaldab käibemaksu ning lisaks tuleb maksta 13 600 eurot aastas selle eest, et RKAS käiks hooneid üle vaatamas. Just käibemaksu ja kohustusliku ülevaatuse raha suudaks linn kokku hoida, kui hooned endale osta. Sellisel moel saaks linn ainuüksi käibe­maksult hoida kuus kokku 3000 eurot ehk 56 000 eurot aastas.