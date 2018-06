25 rikkaimat perekonda maailmas – vaata kes need on. Kahel perekonnal on pistmist ka Eestiga

Luksusautode tootja BMW on küll asutatud 1916. aastal, aga perekond poolvennad Herbert ja Harald Qundtid ettevõtte suurimaks aktsionäriks viiekümnendate aastate lõpul. Raskustes olevast autotootjast sai maailma suurim luksusautode tootja just Herbert Quandti juhtimisel. Perekonna, kelle käes on 29 protsenti BMW aktsiatest, matriarh Johanna Quandt suri 2015. aastal ning ettevõtet kontrollivad tema lapsed Stefan Quandt ja Susanne Klatten. Perekonna investeeringute hulgas on ka Saksamaa logistikaettevõte Logwin ja Hollandi turvatarkvarakompanii Gemalto, kes on tootnud meie ID-kaardid.