Graanul Investi kasum langes ligi poole võrra 17,7 miljonile eurole

Vältimaks toetuse kaotuse riski kui investeering on suures osas tehtud ning jaama käivitus peaks hilinema, otsustati küsida jaama käivitustähtaja nihutamist edasi ühe aasta võrra koheselt. See taotlus lükati eelkõige poliitilistel põhjustel paraku tagasi ning Graanul Invest on selle keeldumise kohtus vaidlustanud. Arvestades projekti arendamisega kaasnevat suurt kulu on ettevõte selle projekti kuni kohtuvaidluse lõpuni konserveerinud, märkis juhtkond.