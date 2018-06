Nafta hind hüppas enam kui kolme aasta kõrgeimale tasemele

Teisipäeval ütles USA välisministeeriumi kõrge ametnik, et Ühendriigid ootavad, et alates 4. novembrist riigid Iraanilt enam naftat ei osta, mis kergitas musta kulla hinda kolm protsenti. Hinnaralli jätkus eile pärast seda, kui USA energiainfo agentuur (EIA) andmete kohaselt kahanes eelmisel nädalal Ühendriikide toornafta laoseis 9,9 miljoni barreli võrra, mis on suurim kahanemine alates 2016. aastast ja üle kolme korra suurem, kui analüütikud ootasid, kirjutab The Wall Street Journal.