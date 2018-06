Vaata, millises seisus on EKA uus maja kuu enne valmimist

EKA haldus- ja finantsdirektori sõnul püsitakse ehitustöödega graafikus ning kuigi praegu veel ei paista, et maja saab juba lähiajal valmis, antakse see juuli lõpul koolile üle.

Sealjuures möönis ta, et seni valitseb majas veel pisike kaos – peale 200 ehitaja liiguvad majas ringi ka EKA töötajad, kes vaikselt uude hoonesse sisse kolivad. «Ehitaja ütles, et see ongi normaalne,» säilitas Tammsaar siiski positiivse meele.