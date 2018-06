Hiina tühistas pikaajalise Briti veiseliha impordikeelu

«Hiina tühistas täna pikaajalise keelu veise ekspordile Ühendkuningriigist. See on oluline otsus, mis on Briti tootjatele ainuüksi esimese viie aasta jooksul väärt 250 miljonit naela,» teatas Briti valitsus, lisades, et see on mitmeid aastaid kestnud inspektsioonide ja läbirääkimiste vili.