Autotootjad hoiatavad, et Trumpi tariifid ELi autotoodangule viiks sõidukite hinnad tugevalt üles

President Trump on lubanud korduvalt kehtestada imporditariifid välismaistele autotootjatele, tuues ettekäändeks rahvusliku julgeoleku. Tariifide kehtestamine annaks autotootjate hinnangul aga kõige tõsisema hoobi USA tarbijatele, kes seisaks silmitsi palju kõrgemate hindade ja väiksema valikuga, kirjutab Reuters.

Paljud rahvusvahelised autotootjad, kellel on USAs tehased ja esindused, võivad need tariifide korral sulgeda ja see läheks ameeriklastele maksma sõna otseses mõttes sadu tuhandeid töökohti, arvab koalitsioon. Koalitsiooni poolt välja toodud uuringi järgi võiks see kaotada 195 000 - 624 000 töökohta, sõltuvalt sellest, kuidas EL tariifidele reageeriks.

Trump ähvardas möödunud reedel kehtestada 20-protsendise imporditariifi kõigile Euroopa Liidus valmistatud autodele. Teisipäeval säutsus ta Twitteris, et tariifid on varsti tulemas. Üks teine suuri autotootjaid ühendav organisatsioon, The Alliance of Automobile Manufacturers, kuhu kuuluvad näiteks General Motors, Daimler, Ford ja Toyota, kutsus kolmapäeval administratsiooni üles tariife mitte ellu viima.

Liit ütles, et triifid oleks suur viga ning need kahjustaks USA majandust. Autode hind kasvaks nende sõnul keskeltläbi 5800 dollari võrra ja kokku läheks see tarbijatele aastalõikes maksma ligemale 45 miljardit dollarit.

Samuti kardavad autotootjad, et tariifid jätaks vähem raha isesõitvate autode arendamisele, mis leiab peamiselt aset USAs. Üha enam võib selliste tehnoloogiate arendamine kolida aga Hiinasse.