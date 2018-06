Suurbritanniat vaevab tõsine häda: õlu hakkab jalgpalli MM-i ajal riigis otsa saama

Süsinikdioksiidil on tähtis roll nii õlle-, siidri-, karrastusjookide- kui ka toidutööstuses, sest seda kasutatakse gaseerimiseks, säilitamiseks ja pakendamiseks. Süsinikdioksiid tekib väetistes kasutatava ammoniaagi tootmise kõrvalnähuna, kuid mitmed suured ammoniaaki tootvad tehased Euroopas on sulgenud hooldustööde pärast ajutiselt uksed. Suurbritannias toodab ammoniaaki hetkel ainult üks tehas.

Tehaste sulgemine tuleb ajal, millal nõudlus õlle järgi on jalgpalli MM-i pärast eriti kõrge. Suurbritannia hulgimüüja Tesco müüb hetkel baaridele ja pooditele igat brändi õlut 10 kasti päevas (umbes 300 purki). Heineken teatas eelmisel nädalal, et mõned nende brändid, sealhulgas Amstel, pole Suurbritannias enam saadaval.

Suurbritannia suurim pubikett Ei Group, kellele kuulub üle 4500 asutuse, teatas, et mitmed nende pubid ei müü hetkel Heinekeni toodangut ning otsa on saanud ka John Smithi ja Strongbow siider.

Coca-Cola Euroopa haru teatas, et on ajutiselt sulgenud mitmed oma tootmisliinid, kuid kliente see puudutada ei tohiks. Kohalikud jaemüüjad Morrissons ja Ocado on teatanud mõnede külmutatud toodete nappusest.