Rail Baltic esitab immigratsiooniteenistustele väljakutse

Kuna raudtee ehitustööd jäävad peamiselt osalevatele riikidele, siis näiteks Eesti on huvitatud põlevkivi aheraine ja tuha kasutamisest raudtee ja teetammide rajamisel. Kas see tähendab, et siinne hange võib sisaldada mingisuguseid erilisi tingimusi, et selline soov saaks täituda?