Legendaarne kirjastus läheb pankrotti

Tea Kirjastus esitas kohtule pankrotiavalduse, sest vaatamata ettevõtte kõigile pingutustele ja heale tootevalikule ei ole kaheaastase saneerimisperioodi jooksul suudetud äritegevuse jätkusuutlikkust tagada, teatas ettevõte.

Viimastel kuudel on meie raamatuturg näidanud järsku langust ning see on viinud niigi keerulises majandusolukorras töötanud Tea Kirjastuse süvenevate makseraskusteni, märkis ettevõte. Oht on püsiva maksejõuetuse väljakujunemiseks, mistõttu Tea Kirjastuse juhtkond oli sunnitud esitama pankrotiavalduse.

Tea Kirjastuses töötab enam kui 40 inimest, kellest enamik on tööl põhikohaga. Tea Kirjastus on turul olnud 30 aastat, mille jooksul on rikastanud Eesti kultuurimaastikku oluliste entsüklopeediliste teatmeteoste, sõnaraamatute, kooliõpikute ja lastekirjandusega.

Interneti pealetungi ja eestikeelsete lugejate arvu kiire vähenemise tingimustes ei ole enam võimalik ilma riiklike kultuurimeetmeteta rahvuslikku originaalteatmekirjandust arendada ja välja anda, märkis ettevõte.