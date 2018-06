Järgmine suurtehing terendab: Eesti Energia sihib Soome suurt tuuleparki

Enefit Greeni juhi Aavo Kärmase sõnul otsib ettevõte pidevalt võimalusi oma taastuvenergia portfelli kasvatamiseks Läänemere äärsetes riikides, kus Eesti Energia juba tegutseb. Märtsis alustas Eesti Energia Soome turul elektrienergia müüki kodutarbijatele, eesmärk on aga hakata Soomes ka taastuvenergiat tootma.

«Näeme ühe võimalusena Tolpanvaara tuulepargi arendamist Soomes. Kokkuleppe kohaselt asub Enefit Green Tolpanvaara arendusse investeerima juhul, kui teemaplaneering saab järgneva pooleteise aasta jooksul edukalt kinnitatud. Kui Enefit Green peaks jõudma tuulepargi investeerimisotsuseni, on võimaliku investeeringu maht suurusjärgus 100-150 miljonit eurot,» selgitas Aavo Kärmas.

«Metsähallitus arendab tuuleenergia projekte nii Soomes kui rahvusvahelisel tasandil. Meil on hea meel, et oleme leidnud ettevõtte, kes on valmis Tolpanvaara tuulepargi projekti ellu viima,» ütles Metsähallituse kinnisvara arendamise üksuse juht Tuomas Hallenberg.