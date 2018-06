Tööstuspargi juht tselluloositehasest: me ei taha muutuda alaarenenud klounideks

„Kui sellise tehase rajamise idee välja tulla ja kohe käidi ka Tartu piirkond välja, siis me küsisime küll, et miks mitte Ida-Viru?“ meenutas Orlov. „ Saime vastuseks, et tooraine logistika pole siin kandis mugav ning sellega sai teema meie jaoks punkti.“

Orlov nentis, et iseenesest oleks kohalike ehitusvõimaluste järgi Ida-Virusse sellise tehase ehitamine täitsa reaalne, kuid tööstuspark selle plaani initsiaatoriks ei hakka. Pealegi tuleb alustada selliseid läbirääkimisi kohalikust omavalitsusest, kes kavandab järgmised sammud ja alles siis saab teha mingeid järeldusi. „Kui hakata kohe rääkima keskkonnareostusest, pole me tõsiseltvõetavad inimeste silmis, kes tahtsid investeerida Lõuna-Eestisse miljard eurot,“ nentis Orlov.

Orlov lisas, et tema jaoks on oluline, et Ida-Viru näeks tõsiste investorite silmis välja adekvaatse partnerina. „Kohe kui adekvaatsuse raamist välja läheme, hakkavad tõsised investorid kahtlema, kas on vaja minna kohta, kus on ees vähearenenud klounid,“ ütles Orlov.