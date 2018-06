Go Groupi omanikeringi tõusis Vichmanni ja Pruuli kõrvale uus inimene

Go Groupi suuromaniku Tiit Pruuli sõnul otsustas ettevõte müüa Etverkile 10% aktsiatest, kuna grupi äritegevus on osanike hinnangul liikunud viimasel kuuel aastal õiges suunas ning Etverkil on selge nägemus, kuidas lähiaastatel kontserni edasi arendada.

«Toetame Etverki visiooni tugevatest iseseisvatest tütarettevõtetest, kes ületavad turu keskmist tulemuslikkust muuhulgas tänu koostööle kontserni teiste ettevõtetega,» ütles Pruuli. «Sünergiat luues ning kogemusi jagades on grupi ettevõtetel head eeldused põnevas konkurentsis edukas olla.»

Go Groupi juhatuse liikmena viimastel aastatel kontserni ärimudelite kaasajastamisega tegelenud Jüri Etverki sõnul on Go Groupi lähiaastate visioon keskenduda neljale suurele tegevusvaldkonnale – transport, turism, inseneeria ning infrastruktuuri arendus.

«Reisijate- ja kaubavedu ning turism on olnud Go Groupi selgrooks juba pikka aega ning inimesed teavad hästi nii Go Travelit kui ka Go Busi siniseid busse, mis sõidavad ringi kogu Euroopas,» lausus Etverk. «Omame suuri kogemusi masinate remontimises ja ehitamises ning seda suunda arendame kindlasti edasi, samuti lööme kaasa erinevatel taristuehitusprojektidel.»