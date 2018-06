Tallinki taksod hakkavad Uberi platvormi kasutama

«Juba pikka aega on Uberi visiooniks olnud olemasolevate autode otstarbekam kasutamine. See koostöö aitab suurepäraselt kaasa meie eesmärgi saavutamisele. Sõidujagajatele on pakkuda suurem valik autosid, seega on nende ooteaeg lühem, sealjuures saavad oma aega paremini ära kasutada Takso24 autojuhid, kellel parajasti kliente ei ole,» ütles Uber Baltikumi tegevjuht Enn Metsar pressiteate vahendusel.