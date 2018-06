Rahandusministeerium annab «kõige laristavama» Eesti kohta aru: polnud vaja eelarvet parandada

«Samuti võiks silmas pidada, et ka Euroopa Komisjon näitab oma viimases prognoosis, et Eesti valitsussektori võlg on praegu madalam, kui see oli 2012. aastal: toona moodustas valitsussektori võlg 9,7 protsenti SKTst ja nüüd 8,8 protsenti SKTst,» ütles Heinapuu.

Ta tõi ka välja, et kui Eesti valitsussektori võlakoormus on vähenenud, siis mitmetel riikidel on see kasvanud. Näiteks Kreeka valitsussektori võlg oli 2012. aastal 159 protsenti SKTst ja on tänavuseks kasvanud 178 protsendile SKTst. Sama ajavahemikuga on Hispaania valitsussektori võlg kasvanud 85 protsendilt SKTst praeguseks 97 protsendile, Prantsusmaal 90 protsendilt SKTst 97 protsendile ning Itaalial 123 protsendilt SKPTst 130 protsendile.