Konkurendid pelgavad bussiäris Mootor Grupi monopoli

2015. aastast loobuti rangetest reeglitest, mis tegid n-ö magusamatel liinidel uute väljumiste avamise võimatuks, sest kahe väljumise vahe pidi olema pool tundi. Loodetud bussituru laienemise asemel on tulusamad liinid hoopis koondunud ühe firma kätte.

«Viie-kümne aastaga laieneb see (ühe firma domineerimine – H. R.) üle Eesti, sest klientide tarbimiseeliste täpne teadmine, mille tagab Tpileti keskkond, annab olulise konkurentsieelise,» on Go Busi juht Andrei Mändla veendunud.