Üle 160 inimese nõuab kohtus Smartlynxilt lennuhüvitisi

Ettevõtte selgitusel on lennufirma ignoreerinud lennuhüvitise õigustatud nõudeid ega ole välja maksnud lennu hilinemisest või tühistamisest tulenevaid hüvitisi, mille koguväärtus oli hagi esitamise seisuga üle 80 000 euro.

Lennuabi kinnitab, et lennufirma on asjaomast nõuet kohtuväliselt tunnustanud, kuid avaldanud seejuures soovi, et Lennuabi teeks neile n-ö allahindlust ja nõustuks hoopis 60 000 euro suuruse hüvitisega.