Ministeerium põhjendab kohtutäiturite tiibade kärpimist: tänane süsteem on võlgnikele ülejõukäivalt kallis

Justiitsministri Urmas Reinsalu ettepanek muuta täitesüsteemi selliselt, et riiginõuete sundtäitmise haldamine võetaks ära kohtutäituritelt ning sellega hakkaks edaspidi tegelema maksu- ja tolliamet (MTA), on tagajalgadele ajanud nii kohtutäiturid kui ka võlausaldajate liidu.

Rosinale vastas omakorda justiitsministeeriumi vabakutsete talituse juhatajalt Gunnar Vaikmaa, kelle sõnul on Rosina käsitlus väga ekslik. Tema sõnul ei oleks riigil eelist, kuna nõuete sundtäitmine toimub üldises järjekorras põhimõttel, et varem täitmisele saadetud nõue täidetakse enne.

Miks uut süsteemi üldse vaja on? «Kuivõrd tänase täitesüsteemi kulu maksvad kinni võlgnikud kohtutäituri tasudena, siis on süsteem kujunenud võlgnikele ülejõukäivalt kalliks,» selgitas mees. «Võlgnikud tasuvad üksnes avaliku võimu kandja nõuete sundtäitmise eest kohtutäituritele umbes 3,5 miljonit eurot aastas.»

Edaspidi oleks aga Vaikmaa sõnul avaliku võimu kandja nõuete sissenõudmise süsteemi püsikulu hinnanguliselt 827 000 eurot aastas, mis on umbes 4,2 korda väiksem. «See on reaalne raha, mis jääb inimestele enam kätte ning mille arvelt nad saavad paremini tasuda enda muid kohustusi ja tõsta elukvaliteeti,» jätkas ta.

Ametnik toetus rahvusvahelisele praktikale, mis näitab, et nõuete sissenõudmise konsolideerimine võimaldab suurendada nõuete edukat sissenõudmist 10-45 protsenti, tulenevalt nõuete tüübist ning parasjagu kasutatavatest tööriistadest. Ta lisas, et eesmärgiks on parandada riiginõuete laekumist aastas vähemalt 50 protsendi võrra, so vähemalt 1 miljoni euro võrra aastas.