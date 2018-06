Kinnisvara kasutusloa puudumine ei tähenda alati kodulaenust ilmajäämist

Ehkki rahvasuus on levinud teadmine, et pangad kasutusloata kinnisvara ostmiseks laenu anda ei soovi, ütles Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma ERR-ile, et kasutusloata kinnisvara ostu rahastab pank juhul, kui on aru saanud, mis põhjusel kasutusluba puudub.