Eesti Pank: väga head ajad asenduvad heade aegadega

Majanduskasvu aeglustumine Eesti Panga hinnangul loomulik, kuna vabu tootmisressursse, mille arvelt kasvada, on jäänud vähemaks ja investeeringustatis­tika näitab, et uut tootmisvõimsust tekib juurde pigem tagasihoidlikult.

Investeeringute vähesust on seni aidanud korvata hõive suurenemine, mis on saanud võimalikuks tänu viimaste aastate netosisserändele, tööealise elanikkonna ajutisele suurenemisele ja aktiivsemale tööjõus osalemisele, kuid nende soodne mõju väheneb.

Seetõttu prognoosib pank, et 2017. aasta 4,9 protsendiline majanduskasv asendub tänavu 3,5 protsendilise kasvuga. Järgmisel aastal ennustab asutus 3,6 protsendilist ja 2020. aastal 2,5 protsendilist majanduskasvu.

SKP kasvu nõrgenemise ühe põhjusena toob pank välja ettevõtete vähese investeerimise. Nii on näiteks ettevõtete investeeringukulutuste suhe lisandväärtusesse viimasel kolmel aastal jäänud kriisi­aegsele tasemele, mis jääb Euroopa Liidu riikide keskmisele alla. Ka välisinvesteeringute jaoks on Eesti jäänud pigem väheatraktiivseks.

Pank näeb varasemast suuremat ohtu ka selles, et majanduskasv aeglustub ootamatute sündmuste tõttu. Näiteks võib see alguse saada kaubandustingimuste halvenemisest ja tagasilöökidest välisturgudel, kus väljavaade on muutunud ebakindlamaks. Kaubandustõkete ähvardused on osaliselt juba teoks saanud ja see on suurendanud tõenäosust, et jõujoonte paikapanek jätkub ning võib maa-ilmamajanduse kulgu oluliselt muuta.

Eesti majanduskasvu rahunemise tingimustes aeglustub ka hindade tõus. Tarbijahindade kasv läbis kõrgtaseme 2017. aasta lõpus, mil see oli 4 protsendi lähedal. 2018. aasta alguses aeglustuma hakanud hinnakasv jõuab 2020. aastaks umbes 2 protsendini, mis on ligilähedane ülejäänud euroala hinnakasvule, ehkki sellest pisut kiirem. Kiirema hinnakasvu peami­seks põhjuseks on siinne kiirem kulude, ennekõike tööjõukulude kasv.

Jüri Ratase maksureform pole ettevõtjaid aidanud

Eesti Pank märgib, et selle aasta alguses jõustunud maksuvaba tulu tõstmine 500 euroni pole ettevõtjaid eriti aidanud, kuna surve töötajate palkade kasvule on jätkuvalt väga suur. See tähendab, et tööandjatel tuli palgakulusid suurendada peaaegu sama kiiresti kui varem, ehkki suurel osal töötajatest suurenes netopalk tänu maksumuudatusele niigi.

Ühe järeldusena leidis pank, et inimesed on 500 eurost tulumaksuvabastust kasutanud pigem tagasihoidlikult ja paljud võivad positiivse üllatusena järgmise aasta kevadel tuludeklaratsiooni käigus maksuametilt raha tagasi saada. Eesti Panga president Ülo Kaasik möönis ka pressikonverentsil, et inimesed on tänavu olnud pigem konservatiivsed ning pole maksuvabastust täiel rinnal kasutanud. Seetõttu prognoosis ta, et eratarbimise kasv nihkub järgmisse aastasse.

Samuti vaatas Eesti Pank palkade kasvu alates 2013. aastast ja leidis, et madalapalgaliste töötasu on tunduvalt kiiremas tempos suurenenud. Näiteks kuni 500 eurot teeniva inimese palk kasvas möödunud aastal pea 10 protsenti, kuni 1000 eurot teenival inimesel aga pea 8 protsenti. Seevastu kõrgemapalgalise, näiteks üle 2000 euro teeniva inimese palk kasvas napilt üle 6 protsendi.