Suur peatöövõtja näeb ehitusturu kohal tumedaid pilvi

«Eeldame, et 2018. aasta tuleb peatöövõtuturul raske,» alustab grupi juhatuse esimees Raivo Rand majandusaasta aruandes tänavuste tegevusplaanide tutvustamist. Ta möönab, et riigi tellimused peaks küll tõusma, kuid kulude (tööjõud, materjal, energia) kasvu tõttu on suuremate ehitusprojektide valmimine suurema riski all.