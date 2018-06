Kuhu oleksid inimesed töö nimel valmis kõige enam kolima?

Värskest Decoding Global Talent 2018 uuringust selgus, et riik kuhu töötajad üle maailma enim sooviksid tööle minna, on Ameerika Ühendriigid. Eurooplased valisid ihaldusväärseimaks sihtriigiks Saksamaa, mis möödus rahvusvahelises pingereas Suurbritanniast. Lisaks selgus, et soov töötada välismaal on üldjoontes vähenenud ning et Leedu on möödunud Eestist maailma ihaldusväärseimate sihtriikide edetabelis, teatas CVKeskus.ee.

Väljakutsed rahvusvahelisel tööturul

Automatiseerimisest ja tehnoloogia arengust tulenevalt on ametikohad muutumas ning kasvamas vajadus digitaalsete oskuste järele. Lisaks avaldavad tööturule survet demograafilised muutused. Suur osa tööealisest elanikkonnast on tööturult väljumas, kuid noorematel generatsioonidel puuduvad vanemate põlvkondade teadmised ja kogemused. Samuti ei ole noored nõus mitmeid traditsioonilisi töid üle võtma – nende ootused tööturule on lihtsalt liiga erinevad.

Taolistest väljakutsetest tulenevalt on olulisem kui kunagi varem, et nii tööandjad kui ka poliitikud pööraksid tähelepanu sellele, kus ja kuidas töötajad tööd teha sooviksid, missugune töö neile huvi pakub ja kuidas töötajates vajalikke oskuseid arendada. The Boston Consulting Group ja maailma suurimaid tööportaale ühendav liit The Network, kuhu kuulub ka Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee, ühendasid jõud ja korraldasid koostöös maailma suurima tööturu liikuvuse uuringu. Oma panuse vastuste näol andis 366 139 töötajat ja 6180 värbamiskonsultanti 197-st riigist.

«Nii nagu üritame ennustada ilma ja börsi, tuleb kõrgendatud tähelepanu alla võtta ka tööturu ennustamine,» tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. «Tööandjad üle maailma on raskustes sobivate töötajate leidmisel ja probleem on süvenemas, mis muudab olukorra tööturul veelgi pingelisemaks. Mida aeg edasi, seda tähtsamaks muutub riigi atraktiivsus kvalifitseeritud tööjõu ligitõmbamisel.»

Soov töötada välismaal on vähenenud

Karmim migratsiooni- ja majanduspoliitika Ameerika Ühendriikides, Brexit Suurbritannias ja pagulaskriis Euroopas on avaldamas mõju ka tööjõu liikuvusele. 57 protsenti töötajatest on endiselt nõus võtma vastu töökoha välismaal, kuid tegemist on seitsmeprotsendilise langusega võrreldes nelja aasta taguse uuringuga.

Samas ei ole töö füüsiline asukoht mitmetes sektorites enam niivõrd oluline, mis võib olla ka üheks põhjuseks, miks inimesed on vähem avatud liikuma tööle välismaale. Tehnoloogia areng võimaldab töötada ka mujalt ja seepärast ei ole hea ning kõrgelt tasustatud töökoha haaramiseks enam vajalik füüsiliselt teise riiki kolida.

Riikide võrdluses on aga valmisolek välisriiki tööle minna mitmes kohas ka kasvanud – enam kui 90 protsenti India ja 70 protsenti Brasiilia töötajatest oleksid valmis haarama töö välismaal. Lisaks on kasvanud antud näitaja Suurbritannias ja Ameerika Ühendriikides – riikides, kus poliitika on läbinud lähiajal suuri muutusi. Ka IT-valdkonna spetsialistide seas on valmisolek välisriigis töötada keskmisest kõrgem.

Eestis oleksid valmis töö välismaal haarama 56 protsenti töötajatest