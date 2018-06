Väikeõlletootja Tanker investeerib pruulikoja laiendamisse 1,2 miljonit eurot

Tanker on laienemistöödega juba alustanud ning tellinud Saksamaalt Kaspar Schulzi tehasest uue pruulikoja. Lisaks sellele on sõlmimisel kokkulepped ka villimisliini- ja separaatoritootjaga. See kõik võimaldab ettevõtte sõnul toomist rohkem automatiseerida ning tõsta toodete kvaliteeti.

Tankeri juhi ja Eesti Väikepruulijate Liidu juhatuse liikme Jaanis Tammela sõnul on nõudlus Eesti käsitööjookide järele kasvanud eeskätt tänu kodumaal pruulitud toodangu kõrgele kvaliteedile ja rikkalikule maitsete valikule.

«Kindlasti võib juba täna öelda, et Eestist on saamas käsitööõllede maa, sest näeme, kuidas täna tullakse välismaalt siia ainuüksi meie käsitööõllede valiku pärast,» ütles Tammela pressiteates, jagades muljeid tagasisidest, mida ta on saanud enda sõnul nii oma õllebaaris Uba ja Humal Taproom kui ka Tallinn Craft Beer Weekendil.

Praegu aastas umbes 140 000 liitrit käsitööõlut pruuliv Tanker plaanib kasvava nõudluse ja ekspordisoovi tõttu laiendada oma tootmismahte esialgu 600 000 liitrini aastas. Kuigi ettevõtte sõnul nõudlust jagub, takistab selle tootmispiiri ületamist tänane maksuseadus, mille kohaselt rakendub väiketootjale suurema koguse korral võrdne maksukohustus Eesti suurtootjatega, kelle aastatoodang küünib 100 miljoni liitrini. Sellegi poolest avaldas Tammela lootust, et seatud piirangud väiketootjatele vaadatakse riigi poolt peagi üle.

Tammela tõdes, et kuigi ettevõtluskeskkond on tänase alkoholipoliitika tõttu väikepruulijate jaoks üsna keeruline, püütakse leida võimalusi kasvuks. «Teeme koos teiste väikepruulijatega kõvasti tööd selle nimel, et meie piirkondlikku ettevõtlust ja turismi arendada ning Eesti käsitööjookide kvaliteeti ja kultuuri kogu maailmale tutvustada,» rääkis Tammela.