Kohus lükkas tagasi naftahiidude vastu esitatud kliimamuutuse hagid

San Francisco ringkonnakohtu kohtunik William Alsup tunnitas, et ülemaailmne soojenemine kujutab endast tõepoolest planeedile ohtu, kuid leidis, et kohalikud kohtud ei ole päris õiged kohad niivõrd globaalse probleemiga tegelemiseks. «Sellist probleemi tuleb lahendada palju suuremal skaalal, kui lihtsalt ringkonnakohtus,» leidis kohtunik, vahendab The Wall Street Journal.

Linnade esitatud hagi järgi oleks pidanud suured naftatootjad nagu BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil ja Royal Dutch Shell hakkama edaspidi rahaliselt toetama kliimamuutusest tingitud projekte nagu näiteks rannikulinnade kaitserajatiste ehitamine üleujutuste eest. Alsup leidis aga, et kohtuvõimu asemel võiks sellise asjaga tegeleda hoopis seadusandlik ja täidesaatev võim.

Samuti arvas kohtunik, et kliimamuutuses pole naftafirmad ainsana süüdi. «Kogu tööstusrevolutsioon ja modernse maailma areng on üles ehitatud fossiilsetele kütustele. Ilma nendeta poleks progress olnud võimalik,» ütles Alsup. «Kliima soojenemine on meie kõigi vastutus, sest naftafirmad vastasid inimkonna nõudlusele. Me ei saa ainult neid süüdistada,» lisas kohtunik.