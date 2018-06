Olympic sai Läti kohtus lüüa

Seoses Olympicu möödunud aasta 18. oktoobril ja 13. novembril avaldatud börsiteadetega, et ettevõte vaidlustas vastavalt kahe ja viie Riia kasiino tegevusloa lõpetamise otsused kohtus, teatas Olympic börsile, et on kätte saanud Riia piirkonnakohtu otsuse seoses ühe Riias Meistaru 10 asuva kasiinoga.