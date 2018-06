Eesti ei toeta püsimaksetega euroala eelarvet

«Eesti ei ole seni tõepoolest toetanud euroala jaoks eraldi eelarvet. Eesti on valmis suurendama oma panust Euroopa Liidu (EL) mitmeaastasesse eelarveraamistikku (MFF), selleks et vähendada Euroopa Komisjoni pakutud võimalikke kärpeid ühtekuuluvus- ja põllumajanduspoliitika rahastamises,» ütles Märten Ross BNS-ile.

«Põhimõtteliselt on Eesti valmis kaaluma ka täiendavat stabiliseerimise võimekust eelkõige Euroopa Liidu eelarveinstrumentide kaudu. See võimaldaks edaspidi paremini toime tulla võimalike erakorraliste asümmeetriliste šokkidega nagu näiteks Brexiti mõju Iirimaale,» märkis Ross, kuid lisas, et «sellise lisapuhvri puhul on aga oluline jälgida, et see ei tooks kaasa püsimakseid ja seda ei kasutataks ära liigsete riskide võtmiseks ehk moraaliriski minimaliseerimine.»