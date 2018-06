Danske Banki Eesti haru oli seotud Põhja-Korea relvasmugeldamisega

Taani pangandusekspertides on tekitanud hämmingut, kuidas ei vaevunud Danske isegi kontrollima, kes on Uus-Meremaa ettevõtte juht. SP Tradingut juhtis dokumentatsiooni järgi 28-aastane hiinlanna nimega Lu Zhang, kes töötas Aucklandis kiirtoiduketis Burger King burgerite valmistajana.

Danske Bank Groupi kommunikatsioonijuht Kenni Leth ütles Postimehele, et kõnealune juhtum on neile teada. «Tänaste teadmiste põhjal on selge, et meie Eesti filiaalis on olnud kliente, keda meil ei oleks pidanud olema ja on toimunud ülekandeid, mis poleks pidanud aset leidma. Mul ei ole võimalik kommenteerida konkreetseid kliente ega ülekandeid ja ka seda, mida oleme teada andnud ametivõimudele,» ütles Leth.