Sisserännu pisike piirarv on hüppeliselt kasvatanud lühiajalise töötamise taotluste esitamist

Tänavu on politsei- ja piirivalveamet (PPA) väljastanud 1290 piirarvu alla jäävat elamisluba ning menetluses on neid veel 312. Käesoleva aasta piirarvuks on 1315 elamisluba. Kuna väljastatud ja menetluses olevate taotluste hulk ületab aastaks kehtestatud limiidi on piirarv sisuliselt täitunud. Seadusemuudatusega pikendati ka lühiajalise töötamise lubatud perioodi ühe aastani ning seetõttu ei pea enam aastaks tööle tulijad taotlema tähtajalist elamisluba.