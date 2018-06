Eesti inimesed võtavad üha hoogsamalt laenu

Uute eluasemelaenude keskmine intressimäär on aasta algusest alates pisut tõusnud, jõudes mais ligi 2,5 protsendini. See on küll viimase 4 aasta kõrgeim tase, aga pikemas vaates võib seda pidada endiselt väga madalaks. Uute ettevõttelaenude keskmine intressimäär sõltub suuresti sellest, millised ettevõtted ja milliste projektide jaoks konkreetsel perioodil laenulepinguid sõlmivad, ja võib seetõttu olla küllaltki muutlik. Mais langes see 2,2 protsendile.