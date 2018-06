Transferwise alustab koostööd mobiilipangaga Monzo

Ühendkuningriigi mobiilirakendusepõhine pank Monzo ja finantstehnoloogiaettevõte Transferwise sõlmisid kokkuleppe, mis võimaldab Monzo klientidel teostada rahvusvahelisi makseid. Monzo on integreerinud Transferwise'i rakendusliidese, et kliendid saaksid raha saata otse Monzo mobiilirakendusest 16 valuutas, teatas Transferwise.

Transferwise'il on sarnane koostöö ka Prantsuse panga BPCE, Saksa mobiilipanga N26 ja Eesti LHV-ga.

Monzo klientidele, kel Transferwise'i kontot veel ei ole, luuakse konto automaatselt, kui nad otsustavad välismaale ülekande teha. Kui nad juba on Transferwise'i kasutajad, siis saavad nad Monzo kaudu sisse logides samu andmeid kasutada.

«Monzo jagab meie kirge tuua pangandussektorisse õiglust ja läbipaistvust, mistõttu on suurepärane, et nüüd on ka Monzo klientidele meie API kaudu rahvusvahelistele maksetele ligipääs tagatud. Monzo on meie esimene turule toodud partnerlus Ühendkuningriigi pangaga, mis lisandub meie teistele Euroopa partneritele, kes soovivad oma klientidele pakkuda paremaid teenuseid. Koos seame jaepanganduses uue standardi, luues nutikaid ja soodsaid teenuseid, mis päriselt vastavad tänapäeva tarbija ootustele,» ütles Transferwise tegevjuht ja kaasasutaja Kristo Käärmann.

«Oleme juba mõnda aega soovinud oma klientidele rahvusvahelisi makseid pakkuda. Tuhandetel klientidel on välismaal elavaid sõpru ja sugulasi – ning nad ei peaks raha saatmiseks üüratult kõrgeid tasusid maksma. Nii Transferwise kui Monzo on pühendunud õiglaste, läbipaistvate ja kasutajasõbralike toodete loomisele. Transferwise on rahvusvahelisi makseid murranguliselt muutnud ja meil on väga hea meel, et meie klientidel on nüüd liigipääs kiiretele, soodsatele ja mugavatele rahvusvahelistele ülekannetele, otse läbi Monzo rakenduse,» ütles Monzo tegevjuht Tom Blomfield.