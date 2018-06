Tallinna Lennujaam valiti Euroopa parimaks väikeseks lennujaamaks

Tallinna Lennujaama juhatuse esimehe Piret Mürk-Dubouti sõnul on nende eesmärk olla reisijate ja lennuettevõtjate jaoks mugavaim õhuvärav Põhja-Euroopas. «Auhind on suur tunnustus kogu lennujaama meeskonnale, sest suutsime vaatamata kõigi aegade suuremahulisemale ehitustegevusele kasvatada reisijate arvu 19 protsenti, tagada reisijatele mugav ja sujuv teenindus ning turvalisus,» ütles ta.

Ta lisas, et hästi läbimõeldud lennuühendused on hädavajalikud kogu Eesti ühiskonnale, eelkõige majandusele. «Tallinna Lennujaama panus Eesti majanduskasvu moodustab ligikaudu 3 protsenti SKPst, kuid me näeme siin palju suuremat potentsiaali, eelkõige ettevõtjatest reisijate arvu kasvatamises. Seetõttu on lennuühenduste suurendamine olulisematesse sihtkohtadesse oluline suund kogu lennujaama meeskonna tegevuses,» rääkis Mürk-Dubout.