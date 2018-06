Uus juht ehitab Rocca al Mare keskuse veerandi võrra suuremaks

Citycon teatas eelmisel nädalal, et Kristiine ja Rocca al Mare keskuseid hakkab juhtima uus inimene, kelle ülesandeks jääbki viimase laiendamine, kirjutab ERRi uudisteportaal .

Senisele kolmekorruselisele hoonele lisaks on algatatud detailplaneeringu järgi plaanis kuni viie maapealse korrusega ärihoone ehitamine, kus esimesel ja osaliselt teisel korrusel on äripinnad ning 2.-5. korruseni parkimismaja, lisaks plaanitakse avatud parkimisala katusekorrusele.

Ettevõtte kommunikatsiooni- ja turundusjuht Linda Eichler ütles, et ehkki detailplaneering algatati juba 2015. aasta lõpus, on konkreetsetest detailidest rääkida veel vara ning protsessid võtavad aega, kuivõrd tegemist on linna jaoks olulise piirkonnaga.