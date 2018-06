Iserajatud gaasitrass külvab Viimsis segadust

12. juunil saatis Adven Eesti AS tegevjuht Urmo Heinam Kesktee piirkonna gaasitarbijatele kirja, milles teatas, et ettevõte on väljunud gaasi jaemüügi ärist ning võõrandanud oma maagaasi müügiportfelli Alexela Energia ASile.

Heinami kiri jätkus sõnadega: “Tulenevalt piirkonna probleemistikust, kus tarbijaid maagaasiga varustava gaasivõrgu osas ei ole omanikku selgunud ning Adven Eesti on väljunud maagaasi jaemüügi ärist, ei ole meil võimalik edaspidi nimetatud gaasivõrgu liitumispunkti osas piirkonna jaotustorustikku maagaasi vastuvõttu tagada.”

Piirkonna tarbijatel soovitati moodustada energiaühistu ning sõlmida gaasivarustuse jätkumiseks leping Eesti Gaasi tütarettevõtte Gaasivõrgud ASiga. Hoiatati, et muidu lõppeb gaasi tarnimine piirkonda 31. augustil.

Probleem on selles, et tegu on nõukogude ajal omaalgatuslikult rajatud gaastrassiga. 1991. aastal oli sellise omaalgatuslikult rajatud gaasitrassi kogupikkus 2175,5 meetrit. Järk-järgult tarbijate ring laienes ja ka torustik pikenes. 2007. aastal jõuti 80 tarbijani.

“Meie ülesanne oli torustik valmis ehitada ja üle anda, aga Eesti Gaas keeldus, võttis torustikust ainult pool vastu,” selgitab kohalik elanik Aare Pernik hädade algust üheksakümnendatel. Vastu võeti Rohuneeme teest mere poole jääv osa.

Vastu võtmast keelduti Rohuneeme tee ja Kase tee vahelist ala, kus torustik jookseb peamiselt maa peal, sest maapealse torustiku teenendamiskulud on suuremad. Ometigi lasti sinna gaasi ja piirkonna elanikud maksid kauba eest individuaalarvestite näitude põhjal. Rohuneeme tee ja Mereranna tee nurgale paigaldati isegi gaasi vahemõõtepunkti.

Kohalikud elanikud kasutavad gaasi igapäevaselt, mitmed kütavad sellega ka oma kodusid ning on nüüd mures läheneva talve pärast.​

Heinami arvates tuleks Kesktee piirkonna gaasivarustus viia koostöös elanikega tehnilistele nõuetele vastavaks: “Nii oleks tagatud piirkonna elanike pikaaegne varustuskindlus ja gaasi edastatuse ohutus. See nõuab aga uue võrgustiku ehitust, mille elanike ostuhuvi korral saame ette võtta.”​

Alexela Energia juhatuse esimees Maria Helbling ütles olukorra kommentaariks, et Alexela müüb ja on valmis edaspidigi müüma gaasi ka nimetatud piirkondades, oodates vaid, et seal asuvatele tarbimiskohtadele tekiksid ka võrgulepingud. Gaasi müümine ilma võrgulepinguta ei ole Eesti turul tavapraktika, ütles Helbling, lisades, et ebatõenäoline on, et tekib olukord, kus majapidamised jäävad gaasiga varustamata.