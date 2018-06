Miljoni euro eest avariilist rongi korda ei saa

26. veebruaril Kasemetsa ülesõidul viga saanud vaguniukse remondiarve oli 38 000 eurot. FOTO: Erakogu

Aimduse rongiremondi arvetest annab mõned päevad pärast Kulnat Kasemetsas toimunud õnnetus, kus raudteeülesõidule lähenenud džiip ei saanud pidama ja libises mööduvale rongile otsa. Elroni esindaja sõnul tuli pärast õnnetust välja vahetada vaguni uksesüsteem ning teha kereremont. Need tööd läksid maksma 38 000 eurot.

Elektrirongid kuuluvad Elronile ja mullu toimus nendega kaks õnnetust. «Kahjud ulatusid 7300 euroni. Remondikulusid tuli katta nii Inges kindlustusel kui ka BTA kindlustusseltsil,» ütles Elroni turundusjuht.

If Kindlustuse sõidukikahjude grupijuhi Martin Kuke sõnul on alates 2008. aastast nemad registreerinud kokku kaheksa sellist kahjujuhtumit, kus üheks liiklusõnnetuse osapooleks on olnud rong ja kokkupõrkes on rong ka kahjustada saanud.

«Suurim Ifi välja makstud rongiga seotud liiklusõnnetuse kahjuhüvitis on olnud üle 16 500 euro,» ütles Kukk. Samuti on alates 2008. aastast Ifile teatatud 11 isikukahjust, mis on seotud rongi ülesõidukohtadel juhtunud õnnetustega, kus inimesed on sõiduki ja rongi kokkupõrkes vigastada saanud.

Millal võib juht kahjunõude saada

Ta lisas, et peamiselt nõutakse remondiraha välja juhtudel, kui kahju põhjustanud juht oli joobes, tal puudus juhtimisõigus, kahju põhjustanud sõidukil puudus kehtiv kindlustus või õnnetuse põhjustanud juht lahkus sündmuskohalt. «Üldiselt on rongiga kokkupõrked nii tõsised, et juht saab ise vigastada ega lahku sündmuspaigalt,» tõdes Kukk. Ta lisas, et kindlustusel on õigus tagasi nõuda kogu hüvitatud summa, mis makstakse kannatanule.

Kukk jättis vastamata küsimusele, mis on olnud suurim tagasinõue ning kas rongiõnnetuse põhjustanud juht selle ka tasus seltsile.