Euroliit asub võitlusse hodomeetrite pettusega

Saadikud tõdevad, et läbisõidumõõdiku rikkumine (sõiduki läbisõidumõõdikul näidatud tegeliku läbisõidu tahtlik ja loata muutmine) on tõsine ja levinud probleem kogu Euroopa Liidus, kuid suurem on see probleem pärast 2004. aastat Euroopa Liitu astunud riikides.