Paljassare umbsõlme hakkab arutama komisjon

Tallinna Sadam ei ole Vihmani sõnul muutnud oma plaani tänavuse aasta lõpuks Paljassaarest täielikult väljuda, kuid sadama maaomanikud ei ole jõudnud ka kokkuleppele uue sadama pidaja suhtes. Varem toimunud koosolekul lootis Tallinna Sadam, et maaomanikud leiavad sadama pidaja suhtes omavahel kokkuleppe, kuid just vastandlike huvide tõttu pole seda juhtunud. „Põhimõtteliselt on võimalik, et iga maaomanik asutab oma sadama, kuid see tähendab, et Paljassaare sadam suletakse pärast meie väljumist ning veeteede amet hakkab uusi sadamapidajaid kontrollima ning vabariigi valitsus kinnitab seejärel uued sadamad,“ selgitas Vihman.