Venemaa ohjeldab bensiini hinda eksporditollidega

Samas kinnitas Kozak, et tegemist on ajutise meetmega, mida rakendatakse ainult kõige kriitilisemal perioodil kuini ajani, millal pinged teema ümber raugevad. Bensiini hinna kallinemise vastu on protestiaktsioonidega ähvardanud ametiühingud, mille liikmed ei soovi suvilate külastamise perioodil autokütuse eest rohkem maksta. Samal ajal puudutab kütuse kallinemine põllumajandusettevõtjaid, kelle toodangu omahinnast moodustavad energiakandjad märkimisväärse osa.