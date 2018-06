Vastuolulise Reidi tee ehitus sai täna allkirjad

Töövõtulepingu kogumaksumus on 38,1 miljonit eurot koos käibemaksuga. Lepingusse on kaasatud kaasfinantseerijatena AS Tallinna Vesi ning OÜ Elektrilevi. Tööde teostamiseks on 550 päeva. Reidi tee ehitust toetatakse Ühtekuuluvusfondist toetuse määraga 85 protsenti ning ehitust kaasfinantseerib ka Tallinna Sadam.