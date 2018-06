Arendaja uputusest: Tallinna Vesi peab investeerima kanalisatsioonisüsteemi

"Looduse süüdistamine pole vist kõige õigem tegevus. Ma arvan, et põhiline mure on selles, et Tallinna Vesi võiks ükskord ehitada uue normaalse kollektori Maakri tänava piirkonnast mereni, et kanalisatsiooni- ja sadevett merre juhtida," ütles Erelt BNS-ile. "See ajalooline kollektor, mis seal on, ei võta seda mahtu lihtsalt vastu."

"Selle üüratu raha eest, mida Tallinna inimestelt ja ettevõtetelt on aastakümnete jooksul kokku korjatud vee ja kanalisatsiooni eest, võiks vähemalt kusagil Tallinna südalinnas midagi ka investeerida ning midagi teha ja ehitada," lisas ta.

Erelti hinnangul võib antud probleem Maakri tänava piirkonnas veelgi süveneda, sest tegu on areneva piirkonnaga, kuhu on tulevikus veel kavas uusi hooneid rajada.

"Tallinna südalinnas olevad suured uputused ja veetõusud ei ole selline loodusega võitlemine, mis peaks veel sada aastat jätkuma. Küsimus on Tallinna südalinna kanalisatsioonisüsteemi arendamises, tuleb rajada normaalne kollektor mereni. Tallinna Vesi peaks oma investeerimiskohustust täitma – see on tegemata töö ning seetõttu tekivadki need olukorrad, mis inimesi ja kinnisvaraomanikke häirivad," rääkis Erelt.

"See ei ole kindlasti normaalne, see on kindlasti ühe monopoolse ettevõtte tegemata töö," lisas Maakri Kvartali arenduse projektijuht.

Erelti sõnul Maakri Kvartal OÜ poolt arendatav ja lähiajal lõplikult valmiv Maakri Kvartali ärihoonete kompleks suuri kahjustusi paduvihma ja sellega kaasnenud uputuse tõttu üsna suure tõenäosusega ei kandnud. "Sellist pesemist ja koristamist paduvihma järgi on ikka palju, aga midagi suuremat pole hetkel teada," rääkis ta. "Meie haldusettevõtte meeskond vaatab kõik üle ja tegeleb kõigega."

Maakri Kvartali ärikompleks koosneb kokku seitsmest hoonest – ehitatakse 30-korruseline kõrghoone, 10-korruseline ja neljakorruseline hoone ning rekonstrueeritakse neli 20. sajandi algusest pärinevat kolmekuni neljakorruselist arhitektuurimälestist. Maakri Kvartalis on kokku 36 000 ruutmeetrit brutopinda, sealhulgas 21 500 ruutmeetrit üüritavat äripinda.