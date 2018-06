Maailma rikkaimate vara on 10 aastaga kahekordistunud

Maailma miljonäride ja miljardäride väärtus kokku on 70,2 triljonit dollarit, selgub konsultatsioonifirma Capgemin värskest raportist World Wealth Report. Võrreldes 2008. Aastaga, mil rikkaimate vara väärtus oli 32,8 triljonit dollarit, on see kasvanud üle kahe korra.