Mida teeb Cristiano Ronaldo kõigi oma miljonitega?

Forbesi andmetel on Ronaldo hetkel enimmakstud jalgpallurite pingereas kolmandal kohal, temast eespool on Floyd Mayweather ja Lionel Messi, kirjutab BusinessInsider.

Lisaks eelpool nimetatutele on Ronaldol lepingud ka näiteks Samsungi ja KFCga.

Selliste sissetulekute juures võib kulutada just sellele, mis meeldib. Üks Ronaldo nõrkusi on ilusad autod. Talle meeldib sõita 300 000 dollarit maksva Lamborghini Aventadoriga, samuti kuulub talle Maserati, Bentley, Porsche ja veel mitu autot. Muuhulgas sõitis ta 2009. Aastal Manchesteris puruks 320 000 dollarit maksva Ferrari.

Oma kodusaarel Madeiral on ta avanud jalpalliteemalise toretseva hotelli.

Muude ekstravagantsuste kõrval on ta maksnud 30 000 dollarit endast tehtud vahakuju eest.

Loomulikult on kenal ja rikkal mehel olnud erinevaid tüdruksõpru. Kuid alates 2015. aastast on tema kõrval Georgina Rodriguez, kes 2017. aasta novembris sünnitas nende ühise tütre Alana Martina. Ronaldole on tüdruk neljas laps. Paari kohta käivad jutud kihlumisest, mida tõukab tagant Rodriguesi sõrmes märgatud muljetavaldava kiviga sõrmus.