Kulla hind langes selle aasta madalaimale tasemele

Eile langes väärismetalli hind 1262 dollarini unts. Nii madal oli see viimati detsembri keskel. Alates jaanuarikuu tipust on väärismetall odavnenud seitse protsenti.

Analüütikud põhjendavad hinnalangus kerkivate intressimääradega. Eile otsustas Suurbritannia keskpank jätta baasintressi muutmata häälteenamusega kuus kolme vastu, mis tähendab, et meeleolud on nõukogu eelmise koosolekuga otsusega võrreldes konservatiivsemad.

«Kõik räägivad intressimääradest ja see on kulla jaoks negatiivne,» ütles The Wall Street Journalile inveteerimispanga RBC Capital Markets tegevdirektis George Gero. «Kuld ei ole võimeline praegu kõrgemate intressimääradega võistlema,» lisas ta.

Praegused meeleolud on risti vastupidised jaanuarikuistele, mil kullauntsi hind püsis üle 1350 dollari ning mõned prognoosisid, et esimest korda alates 2013. aastast kerkib see üle 1400 dollari taseme. Nüüd ennustatakse, et juhul kui USA majanduskasv püsib kiirena, langeb kollase väärismetalli hind alla 1250 dollari taseme.