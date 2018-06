Airbus ähvardab Brexiti korral oma investeeringud Suurbritanniast välja tõmmata

Prantsusmaal paikneva suurettevõtte sõnul muutuks nende tootmistegevus Suurbritannias ilma selge Brexiti lepinguta niivõrd keeruliseks, et see ei tasuks ennast lihtsalt enam ära. Airbusil on Suurbritannias väga suur tarneahel ja lennuki tiibade valmistamise haru, mis pakub suurel hulgal kõrge taseme töökohti, kirjutab Bloomberg .

Ettevõtte ähvardus lahkuda on järjekordne suur hoop peaminister Theresa Mayle, kes maadleb Brexiti lepingu koostamisel nii enda valitsuse kui ka Brüsseliga. May katsed jõuda endale meelepärasele kokkuleppele on mõlema poole poolt korduvalt tagasi lükatud ja aega on jäänud ainult järgmise aasta märtsini.