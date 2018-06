Aare Tark: Tallinna Sadamas on pööre juhtimiskultuuris toimunud

Ma saan aru, et Tallinna Sadam peab aktsiate esmaemissiooni edukaks. Ühes küljest on selleks muidugi ka põhjust – emissioon märgiti täis, märkijate hulgas on 14 000 väikeinvestorit, mis oli muljetavaldav number. Samas kostab päris mitmelt poolt tugevat kriitikat. Mitmed, ka finantsspetsialistid ja IPO-dega kokku puutunud inimesed arvavad, et IPO kulu oli liiga suur ning kui aktsiaid oleks müünud erainvestor, oleks pakutav teenus olnud ilmselt odavam. Kuidas IPO kulu, 7,3 miljonit eurot kujunes?