Juba varasematest leketest ilmnes, et Bilalov ajas oma varifirmade tegevust Eestis advokaat Aivar Pihlaku kaudu ning just selliste teenuste pakkumisele spetsialiseerunud ettevõttega Larssen Corporate Services. Värskelt lekkinud dokumendid näitavad aga, et Pihlak ei olnud lihtsalt Bilalovi ettevõtete varijuht, vaid ka variomanik.