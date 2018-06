Metsvaht hakkab Rocca al Mare kaubanduskeskust laiendama

"Mati ambitsioonikus ja otsuste jõulisus on aidanud meil tõusta Tallinnas turuliidriks. Soovime oma positsiooni kindlustada ja arendada ning meie senine müügidirektor, turgu ja klienti peenusteni tundev Helen on selleks kõige parem valik," ütles Citycon grupi tegevjuht Jurn Hoeksema pressiteate vahendusel.

"Eduka kaubanduskeskuse eeldus on väga hea asukoht, tugev rentnike kooslus ja omaniku finantsvõimekus. Cityconil on lisaks veel rahvusvaheline kogemus ja kontaktid, mis muuhulgas tähendab võimalust siia meelitada globaalselt tuntud kaubandusbrände," märkis Helen Metsvaht.

"Kaubanduskeskused ja kaubandus tervikuna teeb täna läbi olulisi muutusi ning Citycon on selleks Eestis põhjalikult valmistunud. Kristiine Keskuses oleme praegu tegemas selle kümnendi suurimat uuenduskuuri, mille raames saab keskus uue sise- ja välisilme. Mõned ankurrentnikud saavad pinda juurde ning lisandub ka päris uusi tegijaid. Juunis alustas Kristiines Eesti suurim spordirestoran ja meelelahutuskeskus, üleilmselt tuntud O’Learys ning LPP avab Kristiines oma suurima poodide kompleksi Baltikumis," sõnas Metsvaht.

"Samuti on meil plaanid Rocca al Mare kaubanduskeskust laiendada, mis asjus on detailplaneering algatatud. Rocca al Mare Kaubanduskeskus on koos suurepäraste naabritega nagu Loomaaed, Vabaõhumuuseum, Saku suurhall, tennise- ja jäähall kujunemas omaette klastriks, linnaosaks, kus perega saab veeta terve nädalavahetuse," märkis Metsvaht.

Metsvaht liitus Cityconiga 2015. aastal. Helen on kaubanduskinnisvaraga tegelenud ning erinevaid arendusprojekte nõustanud alates 2007. aastast ning neist kolm aastat juhtinud ka Järve Keskust.

Mati Pops juhtis Cityconi Eesti ja Balti haru alates 2005. aastast, viis aastat oli ta ka kontserni Taani äride juht. 12 aasta jooksul laiendas Citycon Rocca al Mare kaubanduskeskust, ostis ja laiendas Kristiine Keskust, soetas ja müüs Mustamäel asuva Magistrali keskuse ning Leedus Mandarinase keskuse.

"Järgnevad projektid on paberkujul valmis või juba käivitatud ning praegu on sobiv aeg need üle anda. Vastavalt kokkuleppele jään mõnda Cityconi projekti edasi nõustama," märkis Mati Pops.

Kristiine Keskuse üldpind on 56 800 ruutmeetrit, millest 44 000 ruutmeetrit moodustab väljaüüritav pind. Aastas külastab Kristiine keskust 7,1 miljonit inimest. Rocca al Mare Kaubanduskeskuse üldpind on 74 600 ruutmeetrit, millest 57 600 ruutmeetrit on väljaüüritav pind. Aastas külastab keskust 5,5 miljonit inimest.